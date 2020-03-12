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بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

الخميس 12/مارس/2020 - 08:52 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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اتخذ نادي ليفربول الإنجليزي قرار صادم بشأن لاعبو الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك عقب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا

واستطاع نادي أتلتيكو مدريد أن يفوز على نظيره نادي ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ليصعد الفريق الإسباني إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ليفربول يقرر التضحيه برباعي الفريق

وأكدت شبكة "Football Insider" أن نادي ليفربول سيقوم بإصلاح شامل في الفريق في الصيف القادم وذلك بأمر من الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق.

وكشفت الشبكة أنه سيغادر صفوف نادي ليفربول كل من آدم لالانا وديان لوفرين شيردان شاكيري وناثانييل كلاين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

سبب الاستغناء عن لاعبو ليفربول الأربعة

وذكرت الشبكة أن نادي ليفربول يرغب في بيع هؤلاء اللاعبين الأربعة في الصيف للاستفادة منهم ماديا وتدعيم بعض المراكز في الفريق مثل مركز الهجوم بصفقات قوية للمنافسة على البطولات بشكل قوي بداية من الموسم القادم.

ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٨٢ نقطة من أصل ٢٩ مباراة خاضها فريق الريدز في بطولة الدوري.
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