محمد الدقاق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "القاهرة كابول"

أعرب الفنان الشاب محمد الدقاق، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "القاهرة كابول ".





وأوضح "الدقاق" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، عن كيفية عمله بالمسلسل،حيث أكد أنه تم ترشيحه من خلال المخرج حسام علي.





روى "الدقاق عن تفاصيل الشخصية التي يقوم بها خلال الأحداث، حيث قال أنه يجسد دور شاب يُدعى" جرجس، ويعمل قهوجي، ويسكن في منطقة شعبية بالسيدة زينب ، لافتًا إلى أنه بدء في تصوير مشاهده منذ عشرة أيام داخل استديو الأهرام. .







وروى "الدقاق" عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج حسام علي، لأنه كان يسعى دائمًا للعمل معه،كما أنه من أهم المخرجين الموجودين حاليًا، وأنه سبق وتعاون معه في مسلسل "شديد الخطورة".





وتحدث "الدقاق" عن كواليس العمل، حيث قال أنها كواليس رائعة،وأنه يشعر براحة كبيرة أثناء تواجده داخل لوكيشن التصوير،مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المشاركين فيه، مُتمنيًا أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور.







يشار أن مسلسل القاهرة كابول من ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال، بطولة طارق لطفي،فتحي عبدالوهاب،خالد الصاوي،حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كنال. شيرين، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل .





وفي سياق آخر، يعرض لمحمد الدقاق حاليًا على قناة"الحياة" مسلسل"بت القبايل"، وهو من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رياض، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، بهاء ثروت، عمرو عبد الجليل، مفيد عاشور،أحلام الجريتلي،هاجر الشرنوبي، مدحت تيخا،ياسمين علي، أشرف عبد الغفور.



والجدير بالذكر أن محمد الدقاق يشارك في السباق الرمضاني المقبل أيضًا بمسلسل "النهاية"، وهو من إﺧﺮاﺝ ياسر سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف،بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،محمد لطفي،ناهد السباعي،سهر الصايغ،شريف منير، عمرو عبدالجليل،سارة عادل.