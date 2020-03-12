النائب العام يأمر بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة حادث اصطدام قطاريْن بمنطقة روض الفرج بالقاهرة؛ وذلك لكشف حقيقة الواقعة وسببها وكيفية حدوثها.





وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى مسرح الحادث بمزلقان النجيلي السبتية - خلف ورش السكة الحديد - بمنطقة روض الفرج، وتبين من خلال المعاينة تَوقُّف القطار رقم 991 القادم من أسوان -لسبب لم يُكشَف حتى الآن-واصطدام القطار رقم 989 به والقادم من ذات الوجهة؛ ما أدى لخروج العربة قبل الأخيرة من القطار المتوقف عن مسارها لتصطدم بعقار من طابقين يبعد عن حرم شريط السكة الحديدية بأمتار، وتبين أن الحادث قد أسفر عن إصابة عدد جاري حصره بدقة، منهم من تلقى علاجه بمعهد ناصر ومستشفيات الساحل والهلال وشبرا العام وخرج بعد تماثله للشفاء، وجاري سؤال باقي المصابين واستكمال إجراءات التحقيق.