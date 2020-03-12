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سلوى خطاب تكشف عن أصعب المواقف التي تعرضت لها في تصوير مسلسل "مملكة ابليس"

الخميس 12/مارس/2020 - 10:07 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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أعربت الفنانة "سلوى خطاب" عن أصعب المواقف التي تعرضت لها خلال تصويرها لمسلسل "مملكة ابليس" قائلة: مفيش حد قدنا اتمرمطت مشاعره الانسانية في تصوير مملكة ابليس كنا بنروح كل يوم كل يوم وتشوفي المقابر وكلاب وتقتلي وتتقتلي، وقعدنا سبعة شهور بنشتغل فده خد مدة طويلة جدا وارهقتنا جامد.

وتابعت قائلة: في يوم روحت بعد خمس او ست شهور عشان اصور مشهد بيني وبين غادة وواقفين في الحارة ومفروض هنصور اني افتكر التمثيل ابدا مش فاكرة ازاي بمثل كان كابوس بجد واول مرة يحصلي كدة سالت نفسي التمثيل بيبقا ازاي ودول جملتين مش حاجة جامدة.

وأضافت "خطاب" خلال إستضافتها مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم" قائلة: فين وفين لحد ما مسكت شوية ودي من الحاجات اللي متمناش تحصلي تاني ومش اسمت بقا لا قولت للمخرج انا اسفة جدا في فيشة اتشالت انا اسفة جدا غصب عنك دي ارادة وطاقة لازم تستحضيرها.


وفي سياق أخر قدمت "خطاب" قدمت العديد من الأعمال الفنية أشهرها عفاريت الأسفلت، الأراجوز، أحلام مسروقة، البنات والمجهول، دسوقي أفندي في المصيف، فستان فرح، العنكبوت، الخط الساخن، أولاد الغالي، أزمة نسب، مملكة إبليس.

وشاركت "خطاب" في عدة مسرحيات منها الدليل المفقود، فحص شامل، المهر، دقة زار، قعدة رجالة، لا يا زوجتي، قهوة أشرف، بيومي أفندي، أنا وأنا.
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