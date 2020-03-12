Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزبر الشباب: تنسيق كامل مع التضامن الاجتماعي لإيواء الحالات المتضررة من السيول

الخميس 12/مارس/2020 - 08:43 م
Advertisements
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
أسماء قورة
Advertisements
وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب وذلك لإيواء الحالات التي تضررت من السيول، مع توفير كافة الامكانات لهم، مشيرا إلى جاهزية بيوت الشباب، ومراكز التعليم المدني لإستقبال أي حالات طارئة على مستوى الجمهورية.

وأكد "وزير الرياضة" على أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التضامن الإجتماعي لإمدادنا بالحالات المتضررة من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث يتم استقبالهم فورا في أقرب مركز شباب لأي حالة متضررة.

كما وجه الدكتور أشرف صبحى بفتح المنشآت الشبابية لايواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية المضطربة التي تشهدها البلاد، مع ضرورة المتابعة على مدار اليوم، وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدًا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة الظروف الجوية الدرجة الاجراءات الاحترازية احترازية

أخبار تهمك

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 6 ساعات

اخبار برشلونة اليوم الخميس| قرار مفاجئ بسبب كورونا.. رد رسمي على إيقاف الدوري.. سر تراجع مستوي ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا

منذ ثلث ساعة

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يدرس التقدم بطلب لاتحاد الكرة لتأجيل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وزير الزراعة: جار الاستفادة من مياه الأمطار في ري المحاصيل

نائب محافظ قنا: وفاة طفل بعد انهيار حائط منزل نتيجة الطقس

التنمية المحلية: أماكن للإيواء بالمحافظات تحسبا لأي أضرار بالمنازل

التضامن: 17 سيارة لاصطحاب الأطفال والمسنين بلا مأوى لدور الرعاية

"المرور": إغلاق بعض الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

08:52 م

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

07:30 م

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

06:28 م

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status