"أمطار وسيول".. "المنصورة" تتحول إلى بركة مياه (فيديو وصور)

"بركة مياه، أمطار غزيرة" هكذا رصدت عدسة "الفجر" لحظة سقوط الأمطار الغزيرة، في شوارع مدينة المنصورة "عروس الدلتا" خاصة منطقة مشعل التي تحولت المياه فيها إلى "بركة مياه".



وأعلنت محافظة الدقهلية، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع سقوط الأمطار لسرعة شفط وكسح المياه، فضلا عن جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة تحسبا لوقوع أي أحداث وسرعة التعامل معها في الحال.



ومن جانبها حذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها.





وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على جاهزية جميع مستشفيات الدقهلية ورفع درجة الإستعداد بهذة المستشفيات وإلغاء كافة الأجازات للعاملين بالقطاع الصحى،كما اكد على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والإستقبال بهذة المستشفيات،وتوافر كميات كافية من قرب الدم ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأي طارئ.



وشدد مكي على جاهزية فرق الإنتشار السريع تحسبًا لأى حادث،كما قدم سيادته عددا من النصائح لمرضى الأمراض المزمنة والحوامل والمصابين بالحساسيه والأمراض الصدرية وكذلك الاطفال الاقل من 5 سنوات واصحاب السن الاكبر من 65 عام لتجنب حدوث مضاعفات تزامنآ مع عدم استقرار أحوال الطقس



ورفعت مياه الدقهلية درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس، والإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينه لإدارة الخط الساخن.



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور