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عاجل.. الصحة تعلن شفاء 20 حالة من فيروس كورونا.. وتسجيل 13 جديدة

الخميس 12/مارس/2020 - 08:31 م
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ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 20 حالة، وخروجهم من مستشفى العزل، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 13 حالة إيجابية جديدة من بينهم حالة وفاة لسيدة بفيروس كورونا.
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