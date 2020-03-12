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تعرف على موعد طرح الموسم الرابع من La Casa De Papel

الخميس 12/مارس/2020 - 09:30 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل  الإسباني الشهير "la casa de papel"، عبر موقع التدوينات الصغيرة " تويتر"، البوستر الدعائي الجديد للموسم الرابع من المسلسل، المقرر عرضه يوم 3 أبريل على نتفلكس، حيث يعتبر من نوعية أفلام السرقة والسطو، بث لأول مرة في 2 مايو 2017 و الموسم الثالث له في 19 يوليو عام 2019، حيث حقق نجاحا كبيرا النجاح الكبير، وحصد على أكثر من 38 مليون مشاهدة فى اسبوعه الأول.

يطلق على المسلسل الشهير العديد من المسميات منها بيت من ورق وبيت المال واشتهر باسم البروفيسور حسب ترويج شبكة نتفليكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا له، وجاء البوستر الأعلاني حيث يغلبه اللون الأحمر وظهر أغلبية طاقم عمل المسلسل الشهير وهم ينظرون لأعلى، ويرتدون بدل باللون أحمر وظهر وجه الممثل العالمي ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في المسلسل.

ويشار إلى أن شبكة "Netflix"، طرحت الفترة السابقة الإعلان الأول للموسم الجديد من المسلسل، ووصلت نسبة مشاهدة الأعلان للمليون مشاهدة، والمسلسل بطولة أورسيلا كوربيرو وألفارو مورتي وإيتزيار إيتونيو، تدور قصته حول رجل غامض يلقب بـ(البروفيسور) يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق بتجنيد 8 أشخاص يتسمون بأسماء حركية لمدن عالمية، ولهم سوابق إجرامية.

وحصل الموسم الأول على شعبية كبيرة ويعد من  أكثر المسلسلات مشاهدة على شبكة "Netflix" في الموسم الأول، الأمر الذي دفع منتجي السلسلة إلى طرح أجزاء أخرى، يضم طاقم العمل ألفارو مورتي، أورسولا كوربيرو، أورسولا كوربيرو، أورسولا كوربيرو، أورسولا كوربيرو، ميجيل هيران، ومبتكر المسلسل اليكس بينا، وفاز المسلسل بجائزة "إيمي" الدولية، في فئة أفضل عمل درامي خلال النسخة 46 لحفل توزيع هذه الجوائز، التي تكرم أفضل البرامج التلفزيونية التي تم إنتاجها وإذاعتها خارج الولايات المتحدة.


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