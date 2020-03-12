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حصيلة الآثار في الأمطار: حريقان وسقوط حجر من الهرم واستمرار حركة الزيارة

الخميس 12/مارس/2020 - 08:24 م
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الاثار
الاثار
حسام زيدان
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شهدت مصر منذ صباح اليوم الخميس عواصف رعدية مصحوبة ببرق ومطر شديد لم يسبق أن شهدتها البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا حسب آراء خبراء.

وتابعت "الفجر" على مدار اليوم ما مر بالآثار والمزارات السياحية وكيف تأثرت على مستوى الجمهورية، ونفصلها عبر التقرير التالي.

في الأقصر وأسوان
تفقد المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحركة بمدينة أسوان وزار إحدى البواخر النيلية والتقى عدد من السائحين الذين أكدوا حرصهم على استكمال برنامج رحلتهم النيلية بين الأقصر وأسوان دون تأخير أو تغيير، وتفهمهم للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية حفاظًا على الصحة العامة، وصحة السائحين والعاملين فى قطاع السياحة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري أن المزارات الأثرية في الأقصر استقبلت ما لايقل عن 3000 سائح رغم ظروف الأجواء العاصفة.

سقوط حجر من هرم خفرع
شهدت منطقة أهرامات الجيزة إقبالًا من السائحين اليوم، وعلمت الفجر من مصدر لها داخل وزارة السياحة والآثار، أن العاصفة الرعدية تسببت في سقوط حجر صغير من هرم خفرع ليس من الكسوة الخارجية وليس من بناء الهرم الأساسي، حسب ما أفاد به المصدر، ولم يتم غلق الهرم أو منع الزيارة عنه.

حريقان في الغورية والأزهر
واشتعلت النيران في محل أحذية مملوك لأحد الأهالي في شارع العقادين المواجه لسبيل محمد علي باشا، واستطاعت الحماية المدنية السيطرة عليه بنجاح ولم ينتج عنه أية أضرار ناحية آثار الشارع.

كما اشتعل حريق آخر بمقهى في منطقة الأزهر أمام منزل الست وسيلة الأثري بسبب ماس كهربائي نتيجة للرياح والأمطار وسيطرت عليه الحماية المدنية في سرعة ولم يتضرر أي من الآثار المحيطة به.

مياه متراكمة
فيما تراكمت المياه في شارع المعز لدين الله الفاطمي وارتفعت أمام مجموعة السلطان قلاوون وقد وجه الأمين العام بسرعة سحب المياه والتي قامت إحدى عربات الكسح بالمهمة في نجاح، وكذلك في منطقة الأهرامات التي شهدت تراكم كميات ضخمة من المياه وعملت عربات الكسح على مدار الساعة لسحبها.

متابعات على مدار الساعة
وأعلنت وزارة السياحة والآثار منذ الصباح عن تشكيل عدد من غرف المتابعة في المناطق الأثرية المختلفة والتي قامت بحل المشكلات التي كان أبرزها تراكم المياه، سواء فوق أسطح المساجد الأثرية أو من أمام المزارات المختلفة، وأكدت قيادات الوزارة أن غرف المتابعة منعقدة حتى انتهاء الأزمة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
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الكلمات المفتاحية

حريق المزارات البواخر النيلية الاجراءات الاحترازية الآثار

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