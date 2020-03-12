تأجيل القمتين "السعودية - الأفريقية" و"العربية - الأفريقية" ببسبب كورونا

وكان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020، وذلك إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقا.





وأعلنت وزارة الخارجية أن ذلك يأتي حرصا من حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشيا مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات.





ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع رئاسة الجانب الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في وقت تتضافر فيه الجهود لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي المواطنين والمقيمين في البلدان من المخاطر.





ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بلغ 45 حالة.





وذكرت الوزارة، في مؤتمرها اليومي، أن هناك جهودًا استباقية تبذل من كل الجهات للتعامل مع فيروس كورونا.





وأشارت الصحة إلى التأني في فترة العزل المنزلي، ومدتها أسبوعان، وهي مهمة لمنع تفشي كورونا.





وأضافت أن نحو 4 آلاف شخص تم فحصهم وتم تأكيد إصابة 45 بفيروس كورونا، مشيرة إلى انه على الأشخاص العائدين من السفر عزل أنفسهم في المنازل.