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زلزال توديع ليفربول لدوري أبطال أووربا.. لم تكن مجرد مباراة أيها الإنجليز!

الخميس 12/مارس/2020 - 08:16 م
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ليفربول واتليتكو مدريد
ليفربول واتليتكو مدريد
محمد الدمتناوي
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تلقت مدينة ليفربول صباح اليوم الخميس خبرا حزينا بعد انتشار أنباء عن إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا، بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق ليفربول قد خرج مساء أمس من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة من فريق أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر بنتيجة 4\2 مجموع لقائي الذهاب والعودة.

حيث أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مصادر إنجليزية، إلى أن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، تسببت في إصابة 10 حالات بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن وسائل الإعلام الإنجليزي، أشارت إلى أن حضور 3 ألاف مشجع من فريق أتلتيكو مدريد، هو السبب في ظهور هذا العدد الكبير حتى الآن.

ولم تشهد مدينة ليفربول أي إصابة بالمرض طوال الفترة الماضية، قبل أن يتضح اليوم وجود 10 مصابين، بسبب إنتشار المرض في إسبانيا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وتابع التقرير أن السلطات الإنجليزية كانت قد أكدت عن عدم حضور أي مشجع من فريق أتلتيكو مدريد للمباراة، بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت إسبانيا في الفترة الماضية، إلا أن الاتحاد الإنجليزي رفض ذلك وأصر على حضور الجماهير لمتابعة المباراة، لأن عدم حضور الجماهير سيقلل من متعة كرة القدم، وهو ما كلفهم كثيراً في النهاية.

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