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عاجل.. تأجيل القمتين السعودية الإفريقية والعربية الإفريقية بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 08:20 م
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علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
أمنية فوزي
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أعلنت وكالة الأنباء السعودية، عن تأجيل القمتين السعودية الإفريقية، والعربية الإفريقية بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وكانت أعلنت السلطات السعودية عن تعليق سفر المقيمين والمواطنين مؤقتا بالإضافة إلى تعليق الرحلات إلى 13 دولة، ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان مصدر بوزارة الداخلية.
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