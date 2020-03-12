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بعد التعثر أمام سموحة.. ماذا قدم فايلر مع الأهلي محليا وإفريقيا؟

الخميس 12/مارس/2020 - 08:09 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة حمادة صدقي، في إيقاف مسيرة النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، محليًا عقب التعادل معه بالدوري العام.

وفقد النادي الأهلي أول نقطتين له هذه الموسم بعد التعادل مع سموحة، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

وكان الأهلي تحت قيادة السويسري فايلر، حقق ثاني أفضل انطلاقة في الدوري العام، حيث فاز في 16 مباراة متتالية، قبل أن يتم تعطيله أمام سموحة.

ويرصد "الفجر الرياضي" كشف حساب السويسري رينيه فايلر مع الأهلي عقب التعادل مع سموحة بالتقرير الآتي:-

خاض فايلر 30 مباراة مع الأهلي منذ تعيينه في شهر سبتمبر الماضي في جميع البطولات، فاز في 24 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وخسر لقائين فقط، سجل الفريق 70 هدفًا. وسكنت شباكه 14 هدفًا.

"محليًا"

(الدوري العام)
لعب فايلر مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، 17 مباراة، نجح في الفوز بـ16 مواجهة، وتعادل في مباراة وحيدة دون أن يتلقى أي هزائم.

نجح في حصد 49 نقطة حتى الآن، واستطاع أن يحرز الفريق في ولايته بإحراز 48 هدفًا، بينما تلقت شباكه 4 أهداف.

(السوبر المصري)
خاض مباراتين في بطولة كأس السوبر المصري، أمام الزمالك فاز في الأولى باللقب بنتيجة 3-2، قبل أن يتلقى هزيمة بالمباراة الثانية بركلات الترجيح والتي أقيمت في الإمارات.

(كأس مصر)
لعب فايلر مع الأهلي، مباراة وحيدة في كأس مصر كانت أمام بني سويف، وفاز بنتيجة 3-1 وتأهل لمواجهة الترسانة، بدور الستة عشر.

"إفريقيًا"
خاض السويسري رينيه فايلر مع الأهلي، 10 مباريات بدوري أبطال إفريقيا، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وهزم في مباراة وحيدة، سجل 16 هدفًا وسكنت شباكه 5 أهداف، ونجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الوداد المغربي، بعدما أقصى صن داونز الجنوب إفريقي، من دور الربع نهائي.

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