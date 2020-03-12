ارتفاع كبير في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم





ارتفعت أسعار الدولار بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصعد العملة الأمريكية بنحو 1.5 % أمام سلة العملات الرئيسية بعد قرار المركزي الأوروبي وحظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفر إلى أوروبا.





وقرر المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير لكنه أعلن حزمة تحفيزية لمواجهة فيروس كورونا.





في حين كشفت بيانات اقتصادية عن تراجع قوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعكس التقديرات.





فيما أعلن الرئيس الأمريكي حظر السفر من أوروبا لمدة شهر على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بدءاً من غد الجمعة في محاولة لإحتواء تفشي "كوفيد-19"، وأنه من المقرر أن تنطبق على كل أوروبا باستثناء المملكة المتحدة وأيرلندا.





وجاءت الخطوة الأمريكية إلى جانب تفشي المتزايد لكورونا، حيث بلغ عدد المصابين داخل الولايات المتحدة 1312 ألف شخصاً لتحتل المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر إصابة، في حين ارتفع عدد الإصابات عالمياً إلى أكثر من 126 ألف شخص





وقام الإحتياطي الفيدرالي بضخ 175 مليار دولار في أسواق الإقراض قصير الآجل عن طريق عمليات الريبو للحفاظ على المعروض النقدي في الأسواق المالية عند الحد المناسب المستهدف.





وتتزايد التكهنات حيال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة في اجتماعه المقبل، حيث قام بخفضها في اجتماع طارئ الأسبوع الماضي 50 نقطة أساس.





وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنحو 1.7 المائة عند مستوى 1.1096 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 1 بالمائة مسجلة مستوى 105.47 ين.





فيما ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 2.2 بالمائة مسجلاً 1.2529 دولار، كما صعد مقابل العملة السويسرية بنسبة1.7 بالمائة ليسجل 0.9541 فرنك.





وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 1.6 بالمائة عند مستوى 98.047 .



