مصرع عامل بطلق ناري بسبب خلافات مالية في قنا



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا بالعثور على جثة لشخص يدعى خالد.م.ح، 20 عاما، مصاب بطلق ناري وملقى بداخل توك توك في ترعة الكلابية.



وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم عمر الشريف، رئيس وحدة المباحث في دشنا، بمعاونة كل من النقباء احمد المغربي، ومحمد عبدالقادر، واحمد عصام شحاتة، واحمد رسلان، أن وراء ارتكاب الجريمة اسعد.ع.م، 45 عاما، بسبب خلافات مالية، حيث ارتكب الواقعة بمساعدة عبدالعاطي.ع، 18 عاما، بعد استدراجه بالمركبة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

لقي عامل مصرعه، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بعد إصابته بطلق ناري، بسبب خلافات مالية.