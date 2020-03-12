شاهد.. محافظ الإسكندرية يُعنف مسؤول إشغالات حي العجمي: "سايب الباعة ليه" (فيديو)



وخلال جولته تلاحظ المحافظ بوجود العديد من الإشغالات في شارع الإسكندرية مطروح، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لديه، وعلى الفور أمر بإستدعاء مسؤول الإشغالات بحي العجمي، وقاد حملة لإزالتها، نظرًا لما تسببه من إعاقة في حركة مرور الأهالي وتشويهها للمنظر العام للمنطقة.



وقد أمر محافظ الإسكندرية بإحالة مسئول الإشغالات بحى العجمي للتحقيق، كما أمر بالإزالة الفورية لكافة الإشغالات بالكيلو ٢١، وسوق الهانوفيل، والعجمي، وإلزام جميع المحال والكافتيريات بخط التنظيم، والتشديد علي البائعين بعدم الخروج عن الحيز الخاص بالسوق.





جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والسيد موسي رئيس حي العجمي.



لمشاهدة الفيديو اضغط هنا جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والسيد موسي رئيس حي العجمي.

فاجأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مسؤولي حي العجمي، بجولة تفقدية في شوارع الحي لمتابعة أعمال صرف مياه الأمطار من الشوارع، والتي بدأها من منطقة الكيلو 21 حتى منطقة الهانوفيل.