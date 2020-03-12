دوري المحترفين| العدالة يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الفتح





عاد الفريق الأول للكرة بنادي العدالة لنغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزا صعبا على الفتح، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وكان آخر فوز للعدالة في شهر سبتمبر من العام الماضي، أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.



وسجل عبدالله اليوسف هدف اللقاء الوحيد لصالح العدالة من ركلة جزاء وضعها في شباك الفتح عند الدقيقة 6.



وأهدر الفتح العديد من الفرص المحققه للتسجيل والتي كان أخطرها، هجمة للاعبه النرويجي غوستاف ويكهايم، إلا أنها تصدى لها حارس العدالة علي المزيدي.



كما أضاع مروان سعدان فرصة تسجيل هدف التعادل للفتح عقب احتساب ركلة جزاء، عند الدقيقة 83، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز العدالة على الفتح بهدف نظيف.



وبهذا الفوز رفع العدالة رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر والأخير، فيما تجمد رصيد الفتح عند 19 نقطة في المركز 14.