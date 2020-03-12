الكشف عن حقيقة تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي

أصبحت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مهددة بالتأجيل بعد اكتشاف الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وأيضا إشتباه في إصابة ثلاث لاعبين في فريق ليستر سيتي.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب سكاي سبورتس، إن الحكومة البريطانية لا تنوي تعليق المسابقات الإنجليزية حتى الآن خشية المخاوف من انتشار فيروس كورونا.



وكان فريق تشيلسي قد أعلن إلغاء المران الصباحي للفريق بعد إصابة موظف عامل في مقر النادي بهذا الفيروس، وذلك من أجل تعقيم مقرات النادي بشكل جيد.



يذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة.