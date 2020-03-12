ميركل تطالب السراج بتوقيع "اتفاق وقف إطلاق النار" في ليبيا





أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتصالًا هاتفيًا مساء الخميس، بر ئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وطالبته بسرعة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة الألمانية، ناقشا الوضع السياسي والعسكري الحالي.





وشددت ميركل، على أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه أطراف الصراع في جنيف في الآونة الأخيرة.





هذا وجاءت مكالمة ميركل والسراج، عقب أيام من زيارة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لميركل لإجراء محادثات في برلين.





وتشهد ليبيا منذ يوم 12 يناير الماضي، هدنة إلا أنها تشهد خروقات مستمرة من قبل المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية.





فيما تمكن الجيش الليبي من صد جميع الاختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور، وسيطر على مناطق متقدمة بالعاصمة.



