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مصير حاجزي تذاكر السكة الحديد بعد وقف حركة القطارات

الخميس 12/مارس/2020 - 07:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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قال مصدر مسؤول في قطاع المبيعات والتسويق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الركاب الذين قاموا بحجز تذاكر قطارات ممن تم إلغاء موعد قيامها إثر وقوع حادث اصطدام قطاري امبابة اليوم، يستطيعوا ارجاع هذه التذاكر واستعادة قيمتها.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن ذلك يتم خاصة وأنه لم يتحدد بعد موعد عودة حركة القطارات على خطوط السكة الحديد.

وكانت وزارة النقل أعلنت انه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء مهندس محمد غزال نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع السلامة والجودة وعضوية كل من  نائب البنية الاساسية ونائب المسافات الطويلة والقصيرة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الادارة المركزية الإشارات ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الادارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة للوقوف على أسباب ومسببات الحادث الذي وقع اليوم من تصادم قطاري في مزلقان النجيلي بعد كوبري امبابة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت انه تسبب في إصابة 13 شخصا من الركاب، وعدم وجود اي وفيات من جراء الحادث.

من جانبها، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن القطار رقم ٩٩١ القادم  من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، كان هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية واصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم ٩٨٩ القادم من أسوان إلى القاهرة مما نتج عدد ١٣ إصابة وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج المناسب وانتظار معاينة النيابة.
 
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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الكلمات المفتاحية

قطاري إمبابة تذاكر القطارات السكة الحديد

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