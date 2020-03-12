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عميد علوم القاهرة يتابع تداعيات سوء الأحوال الجوية على منشآت الكلية

الخميس 12/مارس/2020 - 07:48 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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تلقي الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، تقارير دورية، مقدمة من أمين عام الكلية ومدير الأمن الإداري، بحالة مباني ومنشآت الكلية نتيجة سوء الأحوال الجوية اليوم.

كما وجه المناوي بضرورة متابعة آثار سوء الأحوال الجوية على مباني وأقسام وإدارات الكلية المختلفة، كما أمر برفع حالة الاستعداد القصوى لإدارة الأمن بالكلية والتنسيق مع الإدارات المختصة بالجامعة لرفع تجمعات المياه سريعا حتى لا تؤثر على سلامة المباني بالكلية.

وقد شدد المناوي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، اليوم، كما وجه المناوي، بضرورة تنسيق مدير إدارة الأمن بالكلية مع الإدارة الهندسية والإدارات المختصة بالجامعة لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية مثل فصل التيار الكهربائي اذا لزم الأمر.

وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، إلى أن الكلية تسير علي خطي قيادة جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بضرورة تدبير كافة الإجراءات الاحترازية لسرعة السيطرة على الأزمات والكوارث الطبيعية، ضمن آلية تنفيذية واضحة ومحددة المسئوليات والنتائج. كما أشادت بأداء وقرارات الحكومة في إدارة الأزمات والتى تفرض علينا أن نتعلم منها فن إدارة الأزمات، كما يدعونا للفخر والثقة أن قيادتنا تعمل بكل جهد ممكن لتأمين حياة المواطن المصري. 

كما تقدم المناوي بالشكر إلى كافة أفراد الأمن الإدارى بالكلية وجميع الإدارات المختصة بإدارة الأزمات بالكلية والجامعة، على ما بذلوه من جهد لمواجهة تلك الأزمة.
عميد علوم القاهرة يتابع تداعيات سوء الأحوال الجوية على منشآت الكلية
عميد علوم القاهرة يتابع تداعيات سوء الأحوال الجوية على منشآت الكلية
عميد علوم القاهرة يتابع تداعيات سوء الأحوال الجوية على منشآت الكلية
عميد علوم القاهرة يتابع تداعيات سوء الأحوال الجوية على منشآت الكلية
عميد علوم القاهرة يتابع تداعيات سوء الأحوال الجوية على منشآت الكلية
عميد علوم القاهرة يتابع تداعيات سوء الأحوال الجوية على منشآت الكلية
عميد علوم القاهرة يتابع تداعيات سوء الأحوال الجوية على منشآت الكلية
عميد علوم القاهرة يتابع تداعيات سوء الأحوال الجوية على منشآت الكلية
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