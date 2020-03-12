Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير أمن الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالشوارع

الخميس 12/مارس/2020 - 07:45 م
Advertisements
اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أجري اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جولة تفقدية على الخدمات الأمنية بشوارع وميادين الجيزة، للتأكد من تواجد القوات بأماكنها، فضلا عن متابعة عمليات شفط المياة المتراكمة بالشوارع نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، بالتنسيق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ورافق مدير أمن الجيزة خلال جولته حمدار الجيزة، اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، والعقيد أحمد جمال مدير العلاقات العامة بالمديرية، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

وأشارت إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الطقس الجيزة الامطار الاجراءات الاحترازية الأمن

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

منذ ساعتين

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ ساعتين

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ أقل من ساعتين

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات المرورية على الطرق (صور)

عاجل.. انقطاع الكهرباء عن 35 قرية ببني سويف

إصابة سيدة إثر سقوط نخلة على "توك توك" في قنا

لوجود تجمعات مياه.. تحويلات مرورية بدائري المعادي

وزير التنمية المحلية: 5 آلاف عامل للتعامل مع مياه الأمطار

محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من نفق العروبة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

06:28 م

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

07:30 م

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

06:41 م

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status