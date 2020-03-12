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تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

الخميس 12/مارس/2020 - 07:45 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي عن خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا علي يد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أمس الأربعاء.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية لموقع ليفربول الرسمي: "نعم قدمنا أداء مميزا بصرف النظر عن النتيجة، كنا نعرف أننا نملك تلك الجودة، حيث قدمناها على مدار الموسم".

واكمل فان دايك: "أعتقد أن الجماهير تنسى ذلك سريعًا عندما لا نقدم المستوى المأمول في مباراتين، لكن هذه هي الحقيقة في كيفية نظر الجماهير لنا".

وتابع: "قدمنا أداء رائعا طوال الموسم، وعلينا مواصلة ما نقوم به، الأمر ليس سهلًا، لكن علينا الاستعداد جيدًا لمباراة صعبة للغاية يوم الإثنين".


وأضاف: "الخروج من دوري أبطال أوروبا يمثل ضربة كبيرة، بعد وصولنا إلى النهائي في آخر عامين، وتوجنا باللقب العام الماضي، كنا قريبين في تلك المرحلة، بعد 90 دقيقة أو 95 دقيقة كنا مميزين، ووضعناهم تحت ضغط".

وواصل: "حدث كل ما أردناه وخلقنا الكثير من الفرص، لكنهم يملكون حارسا مميزا، وهذا جزء من كرة القدم".

وأنهى فان دايك حديثه قائلا: "الآن علينا التعافي ورفع رؤوسنا من جديد، لأننا لم نخسر هنا في ملعبنا منذ فترة طويلة للغاية".

واستطاع نادي أتلتيكو مدريد أن يفوز على نظيره نادي ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ليصعد الفريق الإسباني إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
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