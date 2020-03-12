Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة الأوروبية تسجل أكبر خسارة يومية فى تاريخها

الخميس 12/مارس/2020 - 07:39 م
Advertisements
مؤشر داكس الألماني
مؤشر داكس الألماني
وكالات
Advertisements

سجلت البورصات الأوروبية أسوأ أدء يومي فى تاريخها بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاعات السفر والترفيه التى تراجعت بنسبة 12.8 بالمائة، وقرر المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير بعكس توقعات المحللين بخفضها لكنه أعلن حزمة تحفيزية للتصدي لفيروس كورونا.

في حين أشارت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي إلى أن فيروس كورونا مصدراً كبيراً للمخاطر على اقتصاد منطقة اليورو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فرض قيود السفر على المسافرين إلى الولايات المتحدة من أوروبا لمدة 30 يوماً، وسيبدأ تنفيذ هذا القرار بدءً من الغد، في محاولة للحد من انتشار كورونا.

ووفقاً لأحدث الأرقام بشأن الكورونا، ارتفع عدد الإصابات إلى ما يزيد عن 126 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 4638 ألف شخص عالمياً.

وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 11.5 بالمائة ليصل إلى 294.9 نقطة، وهبط "فوتسي إم.بي.آي" الإيطالي بنسبة 16.9 بالمائة مسجلاً 14894 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 10.9 بالمائة ليسجل 5237 نقطة.

وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي  بنسبة 12.3 بالمائة مسجلاُ 4044 نقطة.

وخسر مؤشر "داكس" الألماني نحو 12.2 بالمائة عند مستوى 9161.1 نقطة.

وتراجع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي  بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل مستوى 1.1174 دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف السفر فيروس كورونا عدد الاصابات البورصات الأوروبية البنك المركزي الأوربي

أخبار تهمك

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ 37 دقيقة

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

البورصات الأوربية تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء بقيادة السفر والترفيه

البورصات الأوربية ترتفع بنهاية التعاملات بقيادة قطاع السفر والترفيه

البورصات الأوربية تتراجع في مستهل التعاملات

البورصات الأوروبية تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

هدوء حذر في البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

فيروس كورونا يهوي بمؤشرات البورصات الأوربية في الختام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

07:30 م

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

06:28 م

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

06:41 م

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status