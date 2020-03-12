البورصة الأوروبية تسجل أكبر خسارة يومية فى تاريخها





سجلت البورصات الأوروبية أسوأ أدء يومي فى تاريخها بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاعات السفر والترفيه التى تراجعت بنسبة 12.8 بالمائة، و قرر المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير بعكس توقعات المحللين بخفضها لكنه أعلن حزمة تحفيزية للتصدي لفيروس كورونا.





في حين أشارت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي إلى أن فيروس كورونا مصدراً كبيراً للمخاطر على اقتصاد منطقة اليورو.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فرض قيود السفر على المسافرين إلى الولايات المتحدة من أوروبا لمدة 30 يوماً، وسيبدأ تنفيذ هذا القرار بدءً من الغد، في محاولة للحد من انتشار كورونا.





ووفقاً لأحدث الأرقام بشأن الكورونا، ارتفع عدد الإصابات إلى ما يزيد عن 126 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 4638 ألف شخص عالمياً.





وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 11.5 بالمائة ليصل إلى 294.9 نقطة، وهبط "فوتسي إم.بي.آي" الإيطالي بنسبة 16.9 بالمائة مسجلاً 14894 نقطة.





وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 10.9 بالمائة ليسجل 5237 نقطة.





وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 12.3 بالمائة مسجلاُ 4044 نقطة.





وخسر مؤشر "داكس" الألماني نحو 12.2 بالمائة عند مستوى 9161.1 نقطة.





وتراجع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل مستوى 1.1174 دولار.