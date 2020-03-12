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الأوقاف: خطبة الجمعة 15 دقيقة.. ويتم ضغطها لـ10 دقائق إذا لزم الأمر

الخميس 12/مارس/2020 - 07:42 م
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ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
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كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن إجراءات وزارة الأوقاف فيما يتعلق بأداء صلاة الجمعة، قائلًا إن وزير الأوقاف اتخذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الظروف الجوية، وفيروس كورونا.

وأوضح "طايع"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن وزير الأوقاف وجه بتواجد إمام المصلين بصلاة الجمعة قبل الصلاة بساعة، حتى لا يتأخر في الظروف الجوية.

وأضاف أنه بخصوص فيروس كورونا، أنه كانت هناك تدابير لازمة للصلاة بعيدًا عن الأماكن المغلقة، وأن يتم فتح المنافذ، لافتًا إلى أن مدة الخطبة ستكون 15 دقيقة، وإذا لزم الأمر سيتم ضغطها إلى 10 دقائق، بالإضافة إلى تواجد المصليين بعيدًا عن الأماكن التي قد تتعرض للانهيار.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدًا بعدم ركن السيارات ف أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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الكلمات المفتاحية

مواجهة الظروف الجوية الاجراءات الاحترازية احترازية

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