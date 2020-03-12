طوارئ بصحة أسوان وندوات توعية لمكافحة فيروس كورونا

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان برئاسة الدكتور ايهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان مجهوداتها المكثفة في كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، حيث قامت ادارة الوقائي باسوان بالتعاون مع ادارة الثقافة الصحية، بعقد ندوة توعية عن مرض الكورونا المستجد في المدينة الجامعية بطريق السادات، حيث تناولت الندوة أعراض مرض الكورونا وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه، وعقب اختتام الندوة قامت إدارة الوقائي باسوان بعملية فحص لجميع الطالبات المتواجدات بالمكان.



وقال دكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأن هناك مجهودات مكثفة في كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا



وأشار أنه تم عقد ندوة توعية عن مرض الكورونا المستجد للعاملين بفندق سيتي ماكس بمدينة أسوان، وتناولت الندوة أعراض مرض الكورونا وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه، وقد أشرف على الندوة كلا من دماري عاطي سفين مدير مكافحة العدوى بإدارة أسوان الصحية، والدكتور جنفياف عدلى عازر منسق الجودة بادارة اسوان الصحية، موضحا بأن فرق الانتشار السريع التابعة للمديرية يقومون باجراء الفحص والمتابعة للعاملين بالفندق والنزلاء





كما أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمديرية الصحة بتكثيف الحملات على محلات بيع العصائر والمرطبات وخاصة عصير القصب لمنع إستخدامها زجاجات البلاستيك الغير صحية والأكواب الزجاجية التييعاد استخدامها في تعبئة وبيع العصير بشكل متكرر، على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافه والأكواب ذات الاستخدام الواحد وذلك للحد من العدوى وإنتشار الأمراض بشكل عام، مؤكدًا على أن الوضع آمن تمامًا بجميع أرجاء المحافظة حيث لم يتم رصد أى حالة إيجابية من أبناء أسوان مصاب بمرض الكورونا، فى حين يتم التعامل من وزارة الصحة بجدية وشفافية كاملة مع أى حالات إشتباه من الزائرين





وشدد اللواء أشرف عطية على تطبيق الإجراءات الوقائية على الدواوين الحكومية فى المحافظة والمديريات والهيئات والشركات من خلال تكثيف مرور أطقم طبية على العاملين الذين لديهم أعراض مشابهة لأعراض مرض الكورونا،مع تعقيم وتطهير هذه المبانى على غرار ما تم فى الفنادق والبواخر السياحية والمواقع الأثرية والبازارات والعاديات وغيرها لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين من إنتشار أى أمراض، موجهًا بتكثيف التوعية داخل المواقع الحكومية طرق الحماية من الإصابة بمرض كورونا من خلال توزيع الملصقات والإرشادات فى شكل بوسترات وبانفليت وغيرها لنشر ثقافةالتعامل المعتدل مع المرض بعيدًا عن الترويج للمعلومات الخاطئة والإشاعات المغرضة.



