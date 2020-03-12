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مدير صحة الطائف يتفقد إجراءات مستشفى ظلم العام لمواجهة كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 07:26 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قام مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، بتفقد مستشفى ظلم العام، اليوم الخميس، والوقوف على سير العمل في أقسام المستشفى

وكان في استقباله مدير المستشفى الصيدلي نبيه الذيابي، وقاما بجولة على قسم الطوارئ وأقسام العيادات الخارجية والمختبر والأشعة، إضافة إلى عدد من مرافق الخدمات العامة بالمستشفى.

وخلال الجولة، اطلع مدير صحة الطائف على آلية الفرز البصري لمراجعي قسم الطوارئ، والإجراءات الوقائية والتوعوية التي ينفذها مستشفى ظلم العام للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

واطّلع القحطاني على سير الأعمال في المشاريع والمبادرات التطويرية في المستشفى، ومنها مشروع المسجد الذي بدأت عملية تنفيذه، ومشروع غرف العزل الجديدة، ومشروع إحلال أنظمة إطفاء الحريق.

وزار مدير الشؤون الصحية عدداً من المرضى وأطمئن على صحتهم، والتقى عدداً من أهالي المنطقة واستمع لمطالبهم، واجتمع بمنسوبي المستشفى لمناقشة الملاحظات والتوجيه بتلافيها والاستماع للمتطلبات.

وأشاد مدير صحة الطائف في نهاية الجولة، بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبي مستشفى ظلم لخدمة المنومين والمراجعين، وتطور الخدمات الصحية بالمستشفى والإنجازات التي حققها، مبدياً إعجابه بروح الفريق الواحد وتعاون الموظفين فيما بينهم.

ووجّه القحطاني ببذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وكان مدير الشؤون الصحية قد استهل زيارته للمنطقة بزيارة لمركز ظلم الإداري، حيث التقى نائب رئيس المركز فهد القثامي، الذي استعرض مميزات المنطقة التي تقع على طرق رئيسية وتحيط بها المحميات الطبيعية ومناجم الذهب.
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الكلمات المفتاحية

مستشفى كورونا ظلم العام صحة الطائف اليو

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