'مش هسيب ولا نقطة مياه'.. هكذا أطلت ريهام أيمن على جمهورها عبر "إنستجرام"

View this post on Instagram

I will not leave a drop of water 💦🥴 Who else is removing the water from balconies every hour? مش هسيب ولا نقطة مياه 🥴 مين تاني بينشف البلكونات كل شوية ؟ - ربنا يعدينا من الأزمة دى و يخرجنا منها بسلام و أمان و قلبي مع كل الناس اللي عندهم مشاكل أكبر في بيوتهم ربنا معاكم و يعديهالنا كلنا علي خير يا رب 🙏🏻 #rainyday#storm#badweather