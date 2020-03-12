'مش هسيب ولا نقطة مياه'.. هكذا أطلت ريهام أيمن على جمهورها عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.وقد ظهرت "ريهام" في هذه الصورة من بلكونة منزلها تقوم بتنظيف ماء المطر ومسح السور الخاص بها مرتدية جاكتا من اللون الكحلي.وكتبت "ريهام" على هذه الصورة قائلة: "مش هسيب ولا نقطة مياه، مين تاني بينشف البلكونات كل شوية؟".وتابعت "ريهام" قائلة: ربنا يعدينا من الأزمة دى و يخرجنا منها بسلام و أمان.وأضافت "ريهام" قائلة: قلبي مع كل الناس اللي عندهم مشاكل أكبر في بيوتهم ربنا معاكم و يعديهالنا كلنا على خير يارب.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: اعملي مزراب يا ريهام بينزل الماية لوحده، انا الماية دخلت عندي البيت خلاص ومش عارفة المها.وفي سياق أخر تزوجت "ريهام" من الفنان شريف رمزي عام 2015 وأنجبت طفلين.و قدمت ''ريهام'' العديد من الأعمال الفنية منها المواطنX، صرخة نملة، العراف، قلب الأسد، حكايات بنات، خرم إبرة، حبيب الروح، محمود المصري، موجة حارة.