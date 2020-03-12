محمد الدقاق يكشف لـ"الفجر الفني" عن شخصيته في "القمر آخر الدنيا"

أعرب الفنان الشاب محمد الدقاق، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، مع المخرج تامر حمزة.



وتحدث "الدقاق" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، أوضح من خلاله عن كيفية عمله بالمسلسل، حيث أكد أنه تم ترشيحه من خلال المخرج تامر حمزة، لافتًا إلى أن أسباب قبوله للعمل هو أن الدور جديد عليه، وأنه لم يقم بأدائه من قبل.



وأشار "الدقاق" إلى أن المسلسل يتناول الأمور التي تحدث للأسر العائلية،كما أوضح أنه يجسد دور شاب يُدعى "حُسني" يسكن في إحدى المناطق الشعبية، يقع في حب جارته التي تجسد دورها الفنانة ثراء جبيل، على الرغم من أنها متزوجة.



وعن الأبطال المشاركين فيه، قال أنه يضم مجموعة مميزة من النجوم منهم:"دلال عبد العزيز،عمرو عابد، محمود متولي، بشرى، هشام إسماعيل، مؤمن نور، ثراء جبيل،مُوضحًا أنه بدء أمس في تصوير مشاهده داخل مستشفى السكة الحديد بمنطقة رمسيس، مُتمنيًا أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور.



وفي سياق آخر، يعرض للفنان الشاب محمد الدقاق حاليًا مسلسل" بت القبايل "، والمسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح، إنتاج سينرجي، والمسلسل يشارك في بطولته حنان مطاوع،عمرو عبد الجليل، بهاء ثروت، محمود عبد المغني،أشرف عبد الغفور،منه فضالي، مدحت تيخا، محمد رياض، أحلام الجريتلي.





والجدير بالذكر أن الفنان الشاب محمد الدقاق شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "زلزال"، وهو بطولة محمد رمضان، مصطفى منصور، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادى مهنى، منى عبد الغني، ماجد المصري، حسام داغر، يوسف عثمان، سلوى عثمان، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سنيرجي.