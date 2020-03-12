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عاجل.. مصر تدين هجوم قاعدة التاجي وتؤكد وقوفها بجانب بغداد

الخميس 12/مارس/2020 - 07:33 م
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ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
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أدانت مصر، الهجوم، الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية بالعراق، مؤكدة على وقوفها مع بغداد، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وقع هجوم بصواريخ كاتيوشا على قاعدة التاجي العسكرية قرب بغداد التي تضم جنودًا تابعين لقوات التحالف الدولي، ما أدى إلى مقتل جنديين، أمريكي وبريطاني، ومتعاقد أمريكي. 

وتلت ذلك غارات يعتقد أن طائرات التحالف قد شنتها على مواقع حدودية بين سوريا والعراق.
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الكلمات المفتاحية

مصر قيادة العمليات العراقية العراق الخارجية المصرية

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