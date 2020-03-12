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إسرائيل تسجل 109 حالة إصابة بـ"كورونا"

الخميس 12/مارس/2020 - 07:27 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 109 حالات.

هذا وحذرت الصحة الإسرائيلية من "إمكانية ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، وستقوم بفرض المزيد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس في البلاد، وذلك مع ازدياد الأشخاص ممن يفرض عليهم الحجر الصحي في إسرائيل".

وأوضحت: أن "من بين مجمل الإصابات 91 حالة وصفت بالطفيفة، و4 بالمتوسطة و2 في حالة حرجة، وقد تماثل للشفاء التام 4 أشخاص".

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن "مجلس الأمن القومي يناقش احتمال تعليق الدراسة اعتبارا من الليلة حتى أواخر أبريل المقبل".

وأضافت القناة العبرية أنه في حال اتخذ القرار "سيتم إخراج نحو مليونين ونصف مليون طالب من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية إلى عطلة طويلة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا إسرائيل

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