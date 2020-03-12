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ننشر أول لقطات لحادث قطاري "سوهاج - القاهرة" في إمبابة

الخميس 12/مارس/2020 - 07:30 م
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بوابة الفجر
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حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية على فيديو يرصد اللحظات الأولى لحادث اصطدم القطار 989 القادم من أسوان بالقطار 991 القادم من سوهاج في منطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة، التي وقع مساء اليوم نتيجة سوء الأحوال الجوية، وأسفر عن إصابة 13 مواطنًا.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باصطدام القطار 989 القادم من أسوان بالقطار 991 القادم من سوهاج في منطقة إمبابة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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الكلمات المفتاحية

قطار إمبابة حادث تصادم بوابة الفجر القطارات الفجر

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