ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في طريق مفتوح للحفاظ على اللقب

استأنفت أمس الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وأضاف النادي الأهلي إلى رصيده نقطة، بعدما تعادل أمام نظيره سموحة، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.





وكان من المقرر أن تقام اليوم الخميس، 4 مباريات ضمن الجولة الـ18، قبل أن يقرر الاتحاد المصري تأجيلهم بسبب سوء الأحوال الجوية.





والمباريات المؤجلة هم؛ "الزمالك ضد الاتحاد السكندري، مصر ضد الإنتاج الحربي، حرس حدود والمصري، مصر للمقاصة مع أسوان".





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة الـ18:-





1- الأهلي برصيد 49 نقطة

2- المقاولون العرب برصيد 33 نقطة

3- بيراميدز برصيد 32 نقطة

4- الزمالك برصيد 31 نقطة

5- الاتحاد السكندري برصيد 27 نقطة

6- سموحة برصيد 25 نقطة

7- إنبي برصيد 25 نقطة

8- الإنتاج الحربي برصيد 23 نقطة

9- الإسماعيلي برصيد 22 نقطة

10- المصري برصيد 20 نقطة

11- الجونة برصيد 20 نقطة

12- حرس الحدود برصيد 19 نقطة

13- أسوان برصيد 18 نقطة

14- طلائع الجيش برصيد 17 نقطة

15- طنطا برصيد 16 نقطة

16- وادي دجلة برصيد 15 نقطة

17- مصر للمقاصة برصيد 14 نقطة

18- نادي مصر برصيد 11 نقطة



