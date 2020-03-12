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المرور: إعادة فتح طريق قنا الصحراوي بعد تحسن الأحوال الجوية

الخميس 12/مارس/2020 - 07:28 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، فتح طريق (قنا سفاجا) أمام حركة السيارات، بعد تحسن الأحوال الجوية بالطريق.



وكانت قد أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق (قناسفاجا) أمام حركة السيارات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لوجود رياح محملة بالأتربة وانعدام الروية، ثم قررت فتح بعض الطرق؛ لتحسن الأحوال الجوية.

وأغلقت المرور الطريق في الاتجاهين، وأكد مدير الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد المروري بالطرق، تحسبا لحدوث أي حوادث مرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم، حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.



وقدمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عدة إرشادات لقائدي السيارات، في حالة السير عند وجود تقلبات جوية.


وجاءت الإرشادات كالتالي:


- إضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.


- استخدم أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.


- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.


- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.


- استعمل مساحات المطر.


- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.


- عدم التوقف في منطقة الشبورة.


- في حالة تعطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة، أسرع تجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقين لعدم التعرض للخطر.


- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.


- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.


- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.


- عدم تخطي سيارتك لسيارة أخرى.


- رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك، فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.


-عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.
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مصر فتح الطرق الدرجة اخبار

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