صحة مكة تعلن تعليق زيارة المرضى بالمستشفيات بسبب كورونا



وذكرت صحة مكة المكرمة، أن هذا الإجراء جاء حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم بمستشفيات صحة مكة المكرمة، حيث ثم التعميم على كل المستشفيات إيقاف زيارة المرضى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان على صحة المرضى، كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورنا الجديد للحفاظ على عدم انتشار العدوى.



ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بلغ 45 حالة.





وذكرت الوزارة، في مؤتمرها اليومي، أن هناك جهودًا استباقية تبذل من كل الجهات للتعامل مع فيروس كورونا.

وأشارت الصحة إلى التأني في فترة العزل المنزلي، ومدتها أسبوعان، وهي مهمة لمنع تفشي كورونا.

وأضافت أن نحو 4 آلاف شخص تم فحصهم وتم تأكيد إصابة 45 بفيروس كورونا، مشيرة إلى انه على الأشخاص العائدين من السفر عزل أنفسهم في المنازل.





أعلنت صحة مكة المكرمة، بإيقاف زيارة المرضى داخل أقسام التنويم بكل المستشفيات العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، متمثلة في مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.