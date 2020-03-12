صلاح عبدالله: عديها على خير يارب الليلة دي والسنة دي

نشر الفنان صلاح عبد الله يدعو خوفا من هذا الاعصار مع انتشار مرض الكورونا في مصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".وكتب "عبد الله" قائلا:ألطف بينا يالطيف، أسترها معانا ياستار، وتابع "عبد الله" عبراته قائلا: عديها على خير يارب الليلة دي والسنة دي.وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: أمين يارب العالمين، قول يارب ومتقلقش السنة دي داخلة علينا جامد قوي.وفي سياق أخر قدم "عبدالله" العديد من الاعمال الفنية منها ريا وسكينة، ذئاب الجبل، ناصر، الوالدة باشا، ابو ضحكة، سكة الهلالي، حكاية حياة، المسحراتي، العملية ميسي،وضع امني، عوالم خفية، عسكر في المعسكر، درس خصوصي، حلم عزيز، قشطة يابا.وشارك "عبد الله" في العديد من الاعمال المسرحية منها حارة الضحك، امشي عدل، الهمجي، جمري جمري، حودة كرامة، عصفور ودبور.