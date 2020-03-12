المسماري: الجيش الليبي دمر عدة أهداف تركية شرقي مصراتة





أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، أن "القوات الجوية والمدفعية دمرت عدة أهداف تركية شرقي مصراتة".





وقال المسماري: إن "إدارة الاستطلاع والاستخبارات العسكرية تأكدت من وجود تحشيد كبير للعصابات الإرهابية شرق مصراتة، وتركيب الجيش التركي تقنيات عسكرية ورادارات".





ولفت إلى أن الأهداف التركية التى قام الجيش بتدميرها تضمنت محطة "رادار" من نوع "سكاي غارد" بالكلية الجوية مصراتة ومجموعة أهداف مختلفة.





وشملت الأهداف مدفعية صاروخية من عيار 107 م في منطقة بوابة الستين قرب بوقرين، ومنظومة صاروخية تركية للدفاع الجوي من نوع "ارليكون" بالكلية الجوية مصراتة.





كما أكد على أن العمليات ما زالت مستمرة لتدمير باقي الأهداف، والتي تشكل تهديداً عسكريا لقوات الجيش الليبي شرق مدينة مصراتة.



