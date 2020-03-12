Advertisements
Advertisements
Advertisements

المسماري: الجيش الليبي دمر عدة أهداف تركية شرقي مصراتة

الخميس 12/مارس/2020 - 06:56 م
Advertisements
المسماري
المسماري
وكالات
Advertisements

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، أن "القوات الجوية والمدفعية دمرت عدة أهداف تركية شرقي مصراتة".

وقال المسماري: إن "إدارة الاستطلاع والاستخبارات العسكرية تأكدت من وجود تحشيد كبير للعصابات الإرهابية شرق مصراتة، وتركيب الجيش التركي تقنيات عسكرية ورادارات".

ولفت إلى أن الأهداف التركية التى قام الجيش بتدميرها تضمنت محطة "رادار" من نوع "سكاي غارد" بالكلية الجوية مصراتة ومجموعة أهداف مختلفة.

وشملت الأهداف مدفعية صاروخية من عيار 107 م في منطقة بوابة الستين قرب بوقرين، ومنظومة صاروخية تركية للدفاع الجوي من نوع "ارليكون" بالكلية الجوية مصراتة.

كما أكد على أن العمليات ما زالت مستمرة لتدمير باقي الأهداف، والتي تشكل تهديداً عسكريا لقوات الجيش الليبي شرق مدينة مصراتة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصراتة تركية المسماري الجيش الليبي

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ ساعة و 28 دقيقة

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ ساعة و نصف

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 4 ساعات

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ أقل من ساعة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مباراة الأهلي وإنبي بالدوري مهددة بالإلغاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يدمّر طائرة مقاتلة على مدرج مطار مصراتة

سلاح الجو الليبي يدمر حشودا عسكرية لميليشيات طرابلس

الجيش الليبي يحبط محاولة قطرية تركية لاستهداف القاعدة الجوية في الجفرة

المسماري: القوات الجوية الليبية تدمر منشآت دفاعات جوية للمليشيات الإرهابية

الجيش الليبي يعلن تدمير طائرات تركية مسيرة

"المسماري": مهلة انسحاب ميليشيات مصراته تنتهي منتصف ليل الأحد القادم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

06:28 م

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

06:02 م

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

06:41 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

02:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status