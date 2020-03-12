مصدر: حادث تصادم قطاري إمبابة وقع بالمنطقة الحدودية

من جانبها، قررت هيئة السكك الحديدية؛ إيقاف جميع الرحلات على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.





وذكر بيان صادر عن الهيئة؛ أن حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة؛ ونتج عن ذلك وقوع 13 مصابا.





أفاد مصدر أمني بأن حادث تصادم قطاري إمبابة وقع بالمنطقة الحدودية بين منطقتي إمبابة وروض الفرج، مشيرا إلى أن الحادث وقع بنطاق قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة.وأكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، أن حادث قطاري إمبابة أسفر عن 13 مصابا، دون وقوع وفيات، وتم الدفع بـ17 سيارة إسعاف، تجاه حادث تصادم قطاري سوهاج وأسوان، وعلى الفور تواجد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، في مكان الحادث، بتعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.وكان اصطدم القطار 989 القادم من أسوان بالقطار 991 القادم من سوهاج في منطقة إمبابة، روض الفرج، أسفل كوبري المدرسة الصناعي.وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.وأشارت إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.