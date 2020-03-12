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مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 12/مارس/2020 - 07:09 م
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مواعيد نصف نهائي دوري الأبطال
مواعيد نصف نهائي دوري الأبطال
علاء خليف
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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عامة والجماهير العربية بشكل خاص، مواجهات قوية ومثيرة في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2019 / 2020)، وذلك بعد تأهل 4 أندية عربية للمربع الذهبي بالبطولة القارية هم: (الأهلي – الزمالك- الرجاء – الوداد).

كيف تأهلت الأندية الـ4 للدور نصف النهائي؟
تأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطي عقبة ماميلودي صن داونز في الدور ربع النهائي بالبطولة القارية، حيث فاز ذهابًا 2 / 0، وتعادل الفريقين 1 / 1 في مباراة الإياب.

بينما صعد فريق الزمالك على حساب فريق الترجي التونسي، بعد فوزه في القاهرة 3 / 1، وخسارته في تونس بهدف دون مقابل، ليتأهل متفوقا في مجموع المباراتين 3 / 2.

أما فريق الرجاء الرياضي المغربي حجز بطاقة الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال، بعدما تغلب على مازيمبي الكونغولي 2 / 0 ذهابًا، وخسر بهدف دون مقابل في مباراة الإياب.

بينما صعد فريق الوداد الرياضي المغربي لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي، بعد فوزه على النجم الساحلي بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، وخسارته بهدف نظيف في مباراة الإياب.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

الأهلي × الوداد:
يلتقي فريق الأهلي مع الوداد الرياضي المغربي أحد يومي 1، 2 مايو المقبل بالمغرب، بينما يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الإياب بين الفريقين يومي 8، 9 من نفس الشهر.

الزمالك × الرجاء:
يصطدم فريق الزمالك بنظيره فريق الرجاء الرياضي المغربي أحد يومي 1، 2 مايو المقبل بالمغرب، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يومي 8 ، 9 من نفس الشهر على ستاد القاهرة الدولي.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا
تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مايو المقبل، وقرر الإتحاد الإفريقي أن يلعب النهائي من مباراة واحدة علي ملعب محايد بدلا من نظام الذهاب والإياب، وتتنافس الكاميرون والمغرب وتونس على استضافة نهائي البطولة القارية.

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نصف نهائي مواعيد مباريات رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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