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رودج يكشف عن بعض أعماله الغنائية الجديدة مع الهضبة

الخميس 12/مارس/2020 - 07:58 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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تحدث الفنان دي جي رودج عن تعاونه مع جوزيف عطية في بعض الأعمال الغنائية قائلا: جوزيف انا وياه عملنا أغنية كتير قوية، بقعدة واحدة على الغدا حضرنا كل شئ،اتفقنا على الأغنية وما عاد فيها الا اشياء قليلة وبتخلص، وراح تنزل قبل الصيفية.

وكشف "دي جي رودج" خلال لقائه في برنامج "Et بالعربي" عن تعاونه مع "الهضبة" قائلا: قعدت مع المدير تبعوا وبنحضر لأغنية ما فيني اقول اسمها بس من هلق لشهر بالكتير وبتكون خلصت.

وفي سياق أخر قدم "رودج" العديد من الأعمال الأجنبية، وبعض الأغاني العربية منها "حبيبي يا عيني".
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