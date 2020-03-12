الأوقاف تكشف تفاصيل انهيار مئذنة مسجد بسبب سوء الأحوال الجوية

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الأوقاف، وغرفة أخرى بكل محافظة على مستوى 27 محافظة؛ للتواصل مع وزارة الأوقاف دبر كل صلاة؛ لرفع تقرير سريع عن الواقع؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأضاف "طايع"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن التقارير أسفرت عن وقوع حادث في قنا بنجع حمادي بمسجد الرحمن، حيث انهارات المئذنة ووقعت على المسجد، ولكن بدون خسارة في الأرواح.



وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن وزير الأوقاف أمر بإحلال وتجديد المسجد من جديد على الفور، أو ترميمه وتطويره على حسب احتياجه.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.