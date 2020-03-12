الاتصالات تتابع تأثر شبكات المحمول والثابث بموجة الطقس السئ





قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنها تتابع انتظام خدمات الاتصالات فى مصر ومدى تأثرها بموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، حيث تواصل الوزير مع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات تعمل على مدار اليوم ولمدة الـ 72 ساعة القادمة لمتابعة تاثر شبكات المحمول والثابت بموجة الطقس السىء ومواجهة اَى اعطال او تأثر لخدمات الاتصالات، وان مركز تلقى شكاوى المواطنين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل بكامل طاقته لتلقى الشكاوى.





كما تواصل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات للاطمئنان علي انتظام الخدمة واستعداد وجاهزية الفرق الفنية للتدخل السريع لإصلاح الأعطال فور حدوثها ووحدة إدارة الأزمات بالمصرية للاتصالات وكذلك مركز خدمة العملاء لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.









وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات رفع حالة الاستعدادات لتلقى شكاوى المواطنين في حال تأثر الخدمات المقدمة إليهم نتيجة موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد خلال هذين اليومين.



