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متحدث الكنيسة: كنائسنا مفتوحة للجميع وفي خدمة الوطن
الخميس 12/مارس/2020 - 07:01 م
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ماريان ناجى
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أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبوابة الفجر أن الكنائس مفتوحة للجميع فى ظل ظروف الجو السيئة وقال: كنائسنا مفتوحة للجميع وهي دائما في خدمة المجتمع والوطن لأن الخدمة تعبير عن المحبة التي أوصانا بها السيد المسيح.
تابع "حليم" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: والمحبة ليست بالكلام بل بالعمل والحق لذلك الأهتمام بالجياع والعطاش والمرضي والمحتاجين بكل نوع هو تعبير المحبة التي أوصانا بها الكتاب المقدس وهي محبة تلقائية حتي النفس الأخير.
كان الأنبا بسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس قد أكد اليوم الخميس، فتح أبواب جميع كنائس الإيبارشية لاستقبال المتشردين من المسيحيين والمسلمين دون تميز.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
تابع "حليم" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: والمحبة ليست بالكلام بل بالعمل والحق لذلك الأهتمام بالجياع والعطاش والمرضي والمحتاجين بكل نوع هو تعبير المحبة التي أوصانا بها الكتاب المقدس وهي محبة تلقائية حتي النفس الأخير.
كان الأنبا بسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس قد أكد اليوم الخميس، فتح أبواب جميع كنائس الإيبارشية لاستقبال المتشردين من المسيحيين والمسلمين دون تميز.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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