البرازيل: ترامب التقى مع وزير الاتصالات المصاب بـ"كورونا"





اجتمع وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن المصاب بفيروس كورونا المستجد، يوم السبت الماضي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أعلنت الحكومة البرازيلية، اليوم الخميس.





هذا وأصدر مكتب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، فيوقت سابق من اليوم، بيانًا أكد فيه أن وزير الاتصالات البرازيلي الذي اجتمع، يوم السبت الماضي مع ترامب، ونائبه مصاب بفيروس كرورنا، حسبما نقلت "العربية".





كما أوضح مكتب الاتصالات التابع للرئاسة البرازيلية، أن "واجنجارتن مصاب بفيروس كورونا بعد أن أكد تحليل ثان إصابته".





وكانت صحيفة "او إستادو دي ساو باولو" البرازيلية، قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة خشية إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن وزير الصحة في البلاد أن وزير الاتصالات مصاب بالفيروس، وأن الوزير المصاب اجتمع مع الرئيس الأمريكي ونائبه.





ورافق واجنجارتن الرئيس جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة الأخيرة ونشر صورة على موقع انستجرام يظهر فيها واقفًا إلى جوار الرئيس الأمريكي ترامب.



