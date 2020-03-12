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التضامن: صرف إعانات عاجلة للأسر المضارة من الطقس السييء

الخميس 12/مارس/2020 - 06:55 م
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نيڤين القباج
نيڤين القباج
آيات عامر
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أصدرت نيڤين القباج وزير التضامن الإجتماعي، قرارًا لكافة مديريات التضامن الإجتماعي بمحافظات الجمهورية بسرعة صرف إعانات عاجلة للمتضررين من موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد حاليًا.

حيث وجهت القباج بصرف مبلغ الف جنيه لكل مصاب و ٥ الاف جنيه لأسرة كل متوفي اعانة عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظات لحين صرف التعويضات التي ينص عليها القانون كما شددت على سرعة الصرف وتذليل كافة العقبات أمام الأسر المضارة.

ودفعت وزارة التضامن الاجتماعي منذ الصباح الباكر بثماني فرق في مناطق القاهرة والجيزة ضمن برنامج "أطفال بلا مأوى" وذلك لرصد الأطفال والأسر التي لا منازل لها.

وتضمن البرنامج اليوم توزيع بطاطين وتوفير مأوى مناسب وتوعيتهم حول مخاطر الشارع وقد استطاع الفريق نقل أسرة كاملة لأحد المقرات الآمنة.

وفرق الشباب مؤهلة للتعامل مع الأطفال الذين هم بلا مأوي حيث أنهم إما خريجين من أقسام علم النفس أو حاصلين على دورات علمية تؤهلهم لهذه المهمة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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الكلمات المفتاحية

التضامن الاجراءات الاحترازية الأسر اعانات

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