سكان 15 مايو يستغيثون من قطع المياه منذ أكثر من 7 ساعات

اشتكى سكان مدينة 15 مايو من استمرار انقطاع المياه بالمدينة منذ الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم وحتى الآن.









وأغرقت مياه الأمطار الغزيرة مداخل بعض العمارات، وأسطح عمارات أخرى ما أدى لتسرب المياه إلى داخل الوحدات السكنية.









هذا بجانب عدم إنارة كافة أعمدة الطرق داخل المدينة بسبب الأمطار، فأضحت الشوارع والأحياء في معظمها مظلمة تماماً.









ولم يعلن جهاز مدينة 15 مايو إلى الأن موعد عودة المياه مرة أخرى للمنازل حتى يتسنى للسكان التصرف في تلك الأزمة كما أنه لم يعلن عن مواعيد محددة لقطع المياه وعودتها في حال قيامه بالتخفيف على شبكة الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار.