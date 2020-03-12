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محافظ كفرالشيخ: مستشفيات الصحة قادرة على مواجهة فيروس "كورونا"

الخميس 12/مارس/2020 - 06:51 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الخميس، مستشفى الحميات بمدينة كفرالشيخ، والإطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام العمل، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

حيث كلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة أعمال التطهير والوقاية، والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والتأكيد على النظافة العامة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية والتطهير الدوري يوميًا، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ووجه محافظ كفرالشيخ، مسئولي مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" بدائرة المحافظة، لافتا أن جميع مستشفيات المحافظة لديها القدرة والكفاءة علي مواجهة فيروس كورونا.
محافظ كفرالشيخ: مستشفيات الصحة قادرة على مواجهة فيروس "كورونا"
محافظ كفرالشيخ: مستشفيات الصحة قادرة على مواجهة فيروس "كورونا"
محافظ كفرالشيخ: مستشفيات الصحة قادرة على مواجهة فيروس "كورونا"
محافظ كفرالشيخ: مستشفيات الصحة قادرة على مواجهة فيروس "كورونا"
محافظ كفرالشيخ: مستشفيات الصحة قادرة على مواجهة فيروس "كورونا"
محافظ كفرالشيخ: مستشفيات الصحة قادرة على مواجهة فيروس "كورونا"
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