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عاجل.. وزير النقل يصل مكان حادث قطاري إمبابة

الخميس 12/مارس/2020 - 06:47 م
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بوابة الفجر
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وصل المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، منذ قليل، إلى موقع حادث قطاري إمبابة.

وجاء ذلك للوقوف على أسباب الحادث، ومعالجة الأخطاء الذي تسببت في وقوع هذا الحادث، والاطمئنان على مصابي الحادث.

يذكر أنه انتقل أيضا إلى الحادث الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى موقع حادث تصادم قطاري أسوان القاهرة وسوهاج.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، أن حادث قطاري إمبابة أسفر عن 13 مصابا، دون وقوع وفيات.

وتم الدفع بـ17 سيارة إسعاف، تجاه حادث تصادم قطاري سوهاج وأسوان، وعلى الفور تواجد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، في مكان الحادث، بتعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وشددت الصحة، أنه لا توجد أي وفيات حتى الآن، موضحة أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة النقل يجري حاليا، وأن الإصابات بسيطة ومتوسطة "كدمات".

ونوه المتحدث الرسمي للصحة، بأن الحادث وقع أسفل كوبري مدرسة الصنايع بإمبابة روض الفرج.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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