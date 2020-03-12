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وزارة الإسكان تصدر بيانًا هامًا حول كمية الأمطار المتساقطة وتأثيرها

الخميس 12/مارس/2020 - 06:45 م
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سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار
أحمد الشيخ
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن كمية الأمطار المتساقطة تتجاوز الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بعدة مرات، مؤكداً أن شركات المياه والصرف، وأجهزة المدن الجديدة، تبذل قصارى جهدها فى تخفيف آثار سقوط الأمطار.

ويواصل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ترأسه للاجتماعات الممتدة منذ الصباح لغرفة الأزمات، التى تم تشكيلها من مسئولى الوزارة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد، لمتابعة الموقف أولاً بأول، وذلك بالإضافة إلى متابعته الميدانية لأعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة.

وتابع الوزير الموقف مع مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للاطمئنان على أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بالمحافظات والمدن الجديدة.


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