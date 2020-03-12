تخصيص معسكر إيواء بحلايب تحسبًا لأي ظروف طارئة ناتجة عن الطقس (صور)

أنشأت الوحدة المحلية لمدينة حلايب معسكر إيواء بالمدينة تحسبا لأي طارئ تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.



ومن جانبه قال العميد مصطفى محمد عبد الرحيم رئيس الوحدة المحلية لمدينه حلايب، تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات ونشاء معسكر إيواء بالمدينة، تحسبًا لأي حالات طارئة، وذلك طبقًا على تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة حالة الطقس السيئة التى تسود البلاد، منذ يوم الخميس والمتوقعه لمدة ثلاثة أيام، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.



وأوضح رئيس المدينة أنه تم التعاون بين الوحدة المحلية لمدينة حلايب مع الإدارة التعليمية، وإدارة التضامن الإجتماعى بإنشاء معسكر إيواء، استعدادا لأى ظروف قد تطرأ نتيجة الطقس السيئ.



وأكد رئيس المدينة ان المعسكر يتكون من غرف لإيواء الأطفال والسيدات وأعضاء غرف إيواء الرجال مع تجهيز مطعم مركزى لخدمة المعسكر.



وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.



وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.



وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.





