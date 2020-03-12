Advertisements
Advertisements
Advertisements

تخصيص معسكر إيواء بحلايب تحسبًا لأي ظروف طارئة ناتجة عن الطقس (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 06:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أنشأت الوحدة المحلية لمدينة حلايب معسكر إيواء بالمدينة تحسبا لأي طارئ تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

ومن جانبه قال العميد مصطفى محمد عبد الرحيم رئيس الوحدة المحلية لمدينه حلايب، تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات ونشاء معسكر إيواء بالمدينة، تحسبًا لأي حالات طارئة، وذلك طبقًا على تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة حالة الطقس السيئة التى تسود البلاد، منذ يوم الخميس والمتوقعه لمدة ثلاثة أيام، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم التعاون بين الوحدة المحلية لمدينة حلايب مع الإدارة التعليمية، وإدارة التضامن الإجتماعى بإنشاء معسكر إيواء، استعدادا لأى ظروف قد تطرأ نتيجة الطقس السيئ.

وأكد رئيس المدينة ان المعسكر يتكون من غرف لإيواء الأطفال والسيدات وأعضاء غرف إيواء الرجال مع تجهيز مطعم مركزى لخدمة المعسكر.

وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.

وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.

 
تخصيص معسكر إيواء بحلايب تحسبًا لأي ظروف طارئة ناتجة عن الطقس (صور)
تخصيص معسكر إيواء بحلايب تحسبًا لأي ظروف طارئة ناتجة عن الطقس (صور)
تخصيص معسكر إيواء بحلايب تحسبًا لأي ظروف طارئة ناتجة عن الطقس (صور)
تخصيص معسكر إيواء بحلايب تحسبًا لأي ظروف طارئة ناتجة عن الطقس (صور)
تخصيص معسكر إيواء بحلايب تحسبًا لأي ظروف طارئة ناتجة عن الطقس (صور)
تخصيص معسكر إيواء بحلايب تحسبًا لأي ظروف طارئة ناتجة عن الطقس (صور)
تخصيص معسكر إيواء بحلايب تحسبًا لأي ظروف طارئة ناتجة عن الطقس (صور)
تخصيص معسكر إيواء بحلايب تحسبًا لأي ظروف طارئة ناتجة عن الطقس (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محافظات عاصفة التنين عاصفة طقس رياح، درجات الحرارة تداعيا امطار الرصاد الجوية الدرجة الاجراءات الاحترازية اخبار احترازية

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 4 ساعات

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مباراة إنبي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "الصحة": 13 مصابا حصيلة حادث قطاري إمبابة

منذ ساعة و 20 دقيقة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ ساعة و نصف

٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

مباراة الأهلي وإنبي بالدوري مهددة بالإلغاء

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

طوارئ بـ"سوهاج" استعدادا لاستقبال موجة من الطقس السيئ

محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد بسبب الأحوال الجوية

لمواجهة الطقس السيىء.. محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد القصوى

الهلال الأحمر يرفع درجة الاستعداد القصوى بالبحر الأحمر (صور)

وكيل "تموين" البحر الأحمر: غرفة عمليات لمتابعة عمل المخابز والمجمعات

رئيسة مدينة سفاجا تتفقد المخابز والمجزر ومحلات الخضروات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

06:28 م

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

06:41 م

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

06:02 م

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

02:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status